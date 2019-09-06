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Оккупационный глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Комментариев: 6
Аксенов, руководящий полуостровом с начала оккупации, призвал Зеленского пообщаться с крымчанами.
Глава российской оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов
Глава российской оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов
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Руководитель российской оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов призвал президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала, сообщают российские СМИ.

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По его мнению, украинский президент должен побеседовать с крымчанами, спросить у них, “хотят ли они назад в Украину“ и принять их ответ.

Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, - сказал Аксенов.

Напомним, ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в Крыму. Жители оккупированного полуострова лишены прав на гражданство, справедливое судебное разбирательство, свободу и безопасность, физическую и психическую неприкосновенность.

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Теги: Крым, Зеленский, Аксенов
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Комментариев (6)
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Woodbrother    06.09.2019, 11:53
Оценка:  0
Woodbrother
Гауляйтер Украины Эрих Кох пригласил товарисча Сталина посетить оккупированный Киев. Смешно да
LERMI_    06.09.2019, 11:50
Оценка:  -7
LERMI_
Аксьон забирай його на завжди, разом з людьми які за нього голосували, нормальним Українцям цей клоун як собаці пята лапа!
Бувший_східняк    06.09.2019, 11:46
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Если Зеля на это поведётся, значит мозгов у него нет.
LERMI_    06.09.2019, 11:53
Оценка:  -4
LERMI_
Ті хто думають шо у зелі є мізки, сами облишені їх присутностю
secretspy88    06.09.2019, 11:42
Оценка:  +2
secretspy88
хаха. Какой же крымчанин скажет что хочет обратно в Украину. Если это покажут по телеку - то этого человека быстро в тюрьму отправят.
VSHIVANKA    06.09.2019, 11:37
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЗЕЛЬЦ КОНЕЧНО С РАДОСТЬЮ БЫ СВОЮ ХАТЕЙКУ ПРОВЕРИЛ , НО......
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА НЕ ОДОБРЯТ ЭТУ ПОЕЗДКУ , ДА И МАЙДАНУТЫЕ ПАТРИОТЫ - АКТИВИСТЫ ВОЗБУДЯТСЯ.....))))
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