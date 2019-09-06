Оккупационный глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Аксенов, руководящий полуостровом с начала оккупации, призвал Зеленского пообщаться с крымчанами.

Руководитель российской оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов призвал президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала, сообщают российские СМИ.

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По его мнению, украинский президент должен побеседовать с крымчанами, спросить у них, “хотят ли они назад в Украину“ и принять их ответ.

Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, - сказал Аксенов.

Напомним, ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в Крыму. Жители оккупированного полуострова лишены прав на гражданство, справедливое судебное разбирательство, свободу и безопасность, физическую и психическую неприкосновенность.

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