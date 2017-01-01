“Ситуация динамично меняется”: Арахамия рассказал о подготовке к переговорам с РФ

Глава “Слуги народа” раскрыл несколько секретов будущих переговоров в “нормандском формате”.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил свое мнение насчет переговоров в нормандском формате. Об этом он рассказал в программе "Право на власть".

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Арахамия отметил, что он выступает за расширение “нормандского формата”. По его мнению, поддержка США и Великобритании может Украине понадобиться в переговорном процессе с РФ.

Глава “Слуги народа” отметил, что России будет сложнее манипулировать в расширенном формате переговоров. Арахамия считает, что “нормандские переговоры” можно будет провести к началу зимы.

Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "нострадамусов". Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать, в том числе, и на международную ситуацию, - заявил Арахамия.

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Напомним, "Слуги народа" хотят принимать до 10 законов в день. Всего партия хочет как можно быстрее принять около 500 законопроектов, но в первую очередь речь пойдет об экономических законопроектах премьера Гончарука.

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