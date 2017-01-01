В Киеве убили одного из охранников Гидропарке

На теле покойного обнаружены следы насильственной смерти.

В Киеве в комунальном предприятии "Гидропарк" найден убитым охранник.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

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Тело мужчины 1962 года рождения обнаружили на улице Никольско-Слободской, расположеннной в 10-15 минутах ходьбы от Гидропарка.

На теле покойного обнаружены следы насильственной смерти, в частности, перелом костей черепа. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщалось 3 сентября, в херсонском Гидропарке нашли труп.

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