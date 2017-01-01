Под Николаевом на берег реки вынесло тело с камнями на шее и ногах

На месте работает полиция.

Вчера, 5 сентября около 12:30 на берегу реки Южный Буг возле села Дорошевка Вознесенского района местные жители обнаружили труп мужчины с внешними признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

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По итогу осмотра тела судмедэксперты отметили, что на голове мужчины обнаружена травма. Предварительно, именно она могла стать причиной смерти.

На шее и ногам погибшего привязаны камни. На вид мужчине 35-40 лет, крепкого телосложения, волосы коротко стриженные с залысинами. Тело отправили в морг на детальную экспертизу.

Полиция просит сообщить любую информацию mk.npu.gov.ua

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Мужчина был одет во флисовую кофту серого цвета с надписью “FoxRiver”, черные джинсовые брюки и кроссовки синего цвета с белыми полосами и надписью “Walk”.

Полиция просит всех, кто узнал погибшего, сообщать любую информацию на горячую линию.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Полиция занимается поиском причастных лиц и установлением личности погибшего. Убийцам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на центральном пляже Бердичева нашли труп женщины. К руке погибшей была привязана сумка с камнями.

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