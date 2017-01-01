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Экс-нардепам Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении

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Правоохранители приступили к розыску подозреваемых.
Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении
chesno.org

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, а также начат их розыск. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-генпрокурор  Юрий Луценко.

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"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал Луценко в Facebook.

Как сообщалось, в апреле Новинский и Вилкул предлагали Раде отменить блокаду Донбасса.

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Теги: Вилкул, Колесников, Луценко
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