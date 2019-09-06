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Легализации оружия не будет: Зеленский ответил на петицию

Комментариев: 5
Президент видит необходимость в наведении порядка в оружейной сфере, но легализацию оружия для самообороны считает преждевременной.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на электронную петицию о легализации оружия самообороны, опубликованную на президентском интернет-портале.

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Данная петиция была опубликована еще 22 мая 2019 года. В конце августа она набрала 25 тысяч подписей, после чего, согласно закону, президент обязан был на нее отреагировать.

Глава государства поблагодарил автора и подписантов петиции и согласился с тем, что необходимо навести порядок в сфере оборота оружия в условиях военного конфликта и наличия большого количества нелегальных “стволов“ на руках у населения. В то же время Зеленский назвал преждевременной легализацию оружия для самообороны:

Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана, - говорится в ответе президента.

При этом Зеленский пообещал передать высказанные в петиции предложения в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект об оружии. Среди прочего он предполагает легализацию пистолетов и револьверов для населения.

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Теги: оружие, закон, самооборона, Зеленский
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Комментариев (5)
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asfd0    06.09.2019, 13:39
Оценка:  -4
asfd0
преждевременно т.к. в начале нужно землю продать а потом уж всё равно.
asfd0    06.09.2019, 13:42
Оценка:  -4
asfd0
И коль преждевременно, то позабирай у всех депутатов стволы, а то лукавство какое то по отношению к простому люду.
Катилин    06.09.2019, 13:25
Оценка:  0
Катилин
То есть, если какой-то идиот с нелегальным стволом шмальнёт "защищённому государством" в ногу или куда ещё, то тут не будет нарушения права на жизнь и здоровье, честь и достоинство? Интересная логика преждевременности.
ВосставшийИзБана    06.09.2019, 13:27
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Он просто сцыт.
T-REX2    06.09.2019, 13:32
Оценка:  +1
T-REX2
ну бухают у нас все,никто не думает об ответности за содеяное.это мавпа с гранатой
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