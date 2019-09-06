Легализации оружия не будет: Зеленский ответил на петицию

Президент видит необходимость в наведении порядка в оружейной сфере, но легализацию оружия для самообороны считает преждевременной.

Президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на электронную петицию о легализации оружия самообороны, опубликованную на президентском интернет-портале.

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Данная петиция была опубликована еще 22 мая 2019 года. В конце августа она набрала 25 тысяч подписей, после чего, согласно закону, президент обязан был на нее отреагировать.

Глава государства поблагодарил автора и подписантов петиции и согласился с тем, что необходимо навести порядок в сфере оборота оружия в условиях военного конфликта и наличия большого количества нелегальных “стволов“ на руках у населения. В то же время Зеленский назвал преждевременной легализацию оружия для самообороны:

Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана, - говорится в ответе президента.

При этом Зеленский пообещал передать высказанные в петиции предложения в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект об оружии. Среди прочего он предполагает легализацию пистолетов и револьверов для населения.

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