СБУ запустила собственный аудит

Спецслужба пытается оптимизировать штат и привести принципы работы СБУ в соответствие со стандартами НАТО и ЕС.

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На выполнение мероприятий по системному реформированию СБУ по стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

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“СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной“, - отметил ранее председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.

Ранее сообщалось об обысках СБУ аглофабрики в Кривом Роге.

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