Чиновника, которого Зеленский назвал "бандитом", будут судить

Секретаря Бориспольского горсовета подозревают в совершении хулиганских действий.

Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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“Сегодня, 6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью“, - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

Как сообщалось 31 августа, поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем.

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