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Известно, по какому делу хотели допросить Порошенко

Комментариев: 2
Речь идет о вероятном вмешательстве в деятельность Окружного админсуда.
Порошенко хотели допросит в деле о админсуде
Порошенко хотели допросит в деле о админсуде
EPA/UPG

Запланированный на 6 сентября допрос Петра Порошенко касался дела о вероятном вмешательстве в деятельность Окружного административного суда. Об этом рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова, передает Громадське.

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Государственное бюро расследований интересуетует возможное вмешательство в решение о национализации “ПриватБанка”. Иванова отметила, что повестка Порошенко пришла без нарушений законодательства, как ранее заявлял адвокат Головань. Повестку вручили через апарат Верховной Рады.

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Это уже второй случай неявки Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Согласно УПК Украины, в случае двух неявок на допрос предусмотрено принудительный привод свидетеля. Между тем, несмотря на снятие депутатской неприкосновенности, в январе 2020 применить его будет невозможно.

Напомним, Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: адвокат нашел новую причину. У представителя Порошенко возникли вопросы к повестке.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, Иванов
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Комментариев (2)
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T-REX2    06.09.2019, 13:35
Оценка:  +1
T-REX2
Аль Капоне тоже посадили не за убийства,а за неуплату налогов.Хряка на мясокомбинат
Woodbrother    06.09.2019, 13:16
Оценка:  -2
Woodbrother
Возможное вмешательство - т.е. факта у них нет, а есть одни фантазии портнова.
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