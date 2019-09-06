Известно, по какому делу хотели допросить Порошенко

Речь идет о вероятном вмешательстве в деятельность Окружного админсуда.

Запланированный на 6 сентября допрос Петра Порошенко касался дела о вероятном вмешательстве в деятельность Окружного административного суда. Об этом рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова, передает Громадське.

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Государственное бюро расследований интересуетует возможное вмешательство в решение о национализации “ПриватБанка”. Иванова отметила, что повестка Порошенко пришла без нарушений законодательства, как ранее заявлял адвокат Головань. Повестку вручили через апарат Верховной Рады.

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Это уже второй случай неявки Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Согласно УПК Украины, в случае двух неявок на допрос предусмотрено принудительный привод свидетеля. Между тем, несмотря на снятие депутатской неприкосновенности, в январе 2020 применить его будет невозможно.

Напомним, Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: адвокат нашел новую причину. У представителя Порошенко возникли вопросы к повестке.

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