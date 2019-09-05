Колесникова подозревают в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн

Соответствующие обвинения подготовлены Генпрокуратурой.

В Днепропетровской области бывший председатель Агентства госимущества Дмитрий Колесников подозревается в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (народный депутат Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

“Установлено, что в период с июня-декабря 2012 бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия „Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады“ в Днепре общей площадью почти 7 тыс кв м“, - говорится в сообщении.

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Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня „Град“, „Смерч“, „Ураган“, систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

“Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, переданное в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия”, — сообщили в прокуратуре.

Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, приведя к убыткам в более чем 16 млн грн.

5 сентября 2019 года Дмитрию Колесникову и экс-нардепу от фракции “Оппозиционный блок“ Александру Вилкулу и сообщено о подозрениях. Досудебное расследование продолжается.

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