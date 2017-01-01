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В Черкассах женщина носила в пакете оружие и гранату

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Полицейские нашли пакет на улице Гоголя. В нем обнаружили пистолет ТТ, боевую гранату Ф-1 и патроны различного калибра.
Полиция изъяла гранату Ф-1
Полиция изъяла гранату Ф-1
Нацполиция Украины

В Черкассах неизвестная женщина носила на улице пакет с оружием. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает местное издание Про все со ссылкой на патрульную полицию.

Утверждается, что прохожие заметили на улице Гоголя подозрительную женщину с пакетом.

По словам очевидцев, сначала она принесла в магазин пакет, а затем пошла с ним в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

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Прибыв на место вызова, полицейские обследовали прилегающую территорию. Пакет был обнаружен на улице Гоголя, 474. При осмотре в нем обнаружили пистолет ТТ, боевую гранату Ф-1 и патроны различного калибра.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехников, кинологов и другие подразделения Национальной полиции. О том, была ли задержана женщина, не сообщается.

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Ранее в Херсоне задержали мужчину, который пришел на рынок с гранатой Ф-1. Он объяснил, что нашел гранату год назад в камышах.

Напомним, на Оболони арсенал взрывчатки нашли в мусорном баке. Мусорщик своевременно заметил опасную находку и вызвал правоохранителей.

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Теги: оружие, женщина, Черкассы, граната, пистолет
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