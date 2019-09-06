Грозит отставкой: Суд оштрафовал Сытника за элитный отдых

Нардеп Александр Дубинский считает, что это официальное признание главы НАБУ коррупционером.

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Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу об элитном отдыхе за чужой счет на территории охотничьего хозяйства. О соответствующем решении суда сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

Чекаю рішучих дій від президента і скиглення від антикорупціонерів ;) pic.twitter.com/ygNxq2v44E — Лариса Сарган (@SarganLarysa) September 6, 2019

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“Жду решительных действий от президента и нытья от антикоррупционеров“, - отметила Сарган.

Сарненский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном правонарушении и приговорил к 3 400 гривен штрафа. Общая сумма отдыха в “Полесское-Сарны“ составила не менее полумиллиона гривен.

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В сообщении канала также указано, что “если решение суда вступит в силу, то Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ“.

Информацию о признании вины Артема Сытника подтвердил также одиозный нардеп фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский. Он отметил, что “директор Национального антикоррупционного бюро Украин Артем Сытник признан судом коррупционером“.

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Ранее сообщалось, что суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка.

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