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Во Львовской области на молодого парня обрушилась стена

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У 20-летнего парня закрытый перелом бедра.
Овал стены произошел во время демонтажа здания
Овал стены произошел во время демонтажа здания
depositphotos.com

5 сентября во Львовской области в городе Жовква на ул. Короленко во время ремонта в частном доме разрушился фрагмент стены и обвалился на 20-летнего парня.

Об этом сообщает Zaxid.net

В результате происшествия, парня госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова с диагнозом “закрытый перелом верхней трети левого бедра“.

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Овал стены произошел непосредственно во время демонтажа нежилого деревянного здания, в результате чего пострадал сын его владельца. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать домкрат, чтобы вызволить потерпевшего из-под обломков стены и транспортировать его к автомобилю скорой помощи.

Как сообщалось 2 июля, в Полтавской области рухнула стена дома, погибли два человека.

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Теги: Львовская область, обрушение, стена
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