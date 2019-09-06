В Киеве покончил с жизнью больной раком мужчина

Его тело нашли на балконе.

Вчера, 5 сентября, в Киеве на улице Киото, 13 тяжелобольной мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Информатор.

Читай также: Женщину нашли мертвой в доме друзей в ее день рождения

Сообщается, что около 14:15 в одной из квартир жилого дома прогремел выстрел. Оказалось, что один из жильцов дома застрелился на свобственномм балконе.

На место события прибыли медики и правоохранители. Тело мужчины нашли на балконе. Возле мужчины находилось ружье. Важно, что в момент происшествия в квартире находилась жена погибшего. Он выстрелил себе в подбородок. Медикам пришлось всего лишь констатировать смерть.

Предварительно, это было самоубийство Информатор

Читай также: “Прыгнул на глазах у матери”: в Киеве парень свел счеты с жизнью

Жена погибшего рассказала, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Лечиться он не хотел. В тот день он закрылся в комнате от жены, позвонил брату, попрощался с ним и застрелился на балконе.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, в Харькове застрелился сотрудник колонии. Выстрел был произведен из автомата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram