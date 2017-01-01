NewsOne обратился в суд насчет внеплановой проверки канала

Телеканал просит признать решение о проверке канала противоправным.

Телеканал NewsOne обратился в Окружной административный суд Киева с требованием обжаловать решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщается на странице суда в пятницу, 6 сентября.

NewsOne просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета ... о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона Украины "Об информации”, - сказано в сообщении суда.

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На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, Нацсовет решил через суд аннулировать лицензию NewsOne. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение касательно ситуации с телеканалом NewsOne.

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