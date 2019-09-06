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Полиция поддержала проведение марша ХарьковПрайд

Комментариев: 5
Полиция обещает следить за порядком и не допустить стычек во время Марша равенства 15 сентября.
Фото со страницы организаторов марша
Фото со страницы организаторов марша
facebook.com

Реальных оснований для запрета Марша равенства “ХарьковПрайд“ не существует, полиция готова обеспечивать правопорядок. Об этом заявил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Бирбасов во время согласительного совета, прошедшего в горсовете, сообщает официальная Фейсбук-страница организаторов мероприятия.

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Представитель харьковской полиции подчеркнул, что Украина избрала путь к европейским ценностям и правам человека. Поэтому он призвал стороны прийти к компромиссу, например, проложить альтернативный маршрут марша.

Напомним, харьковские власти выступили против Марша равенства и обратились в суд. В мэрии опасаются беспорядков и стычек между участниками марша и представителями правых движений, также заявивших о проведении своих мероприятий в тот же день.

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Теги: полиция, Харьков, Марш равенства
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Комментариев (5)
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Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:37
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Идите все в новость про то, как бразильцы снова обидели жену Макрона.
У меня там тест про сиськи. Минус под первым моим сообщением - кому не нравятся;
плюс под вторым - кому нравятся!

Пожалуйста, отвлекитесь от политики друзья!
T-REX2    06.09.2019, 15:18
Оценка:  +1
T-REX2
- А пидэрасом можно быть временно?
- Конечно. Например, ты кому-то, кто очень ждет, должен привезти и
отдать деньги ровно в 17-00, а приехал и отдал в 17-30. Вот, 30 минут ты
был пидэрасом.
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:29
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
-Абгам! А ты знаешь, что Яков то пидогаз!
-Да ты шо?! Должен деньги и таки не отдаёт???
-Нет-нет! Я в хогошем смысле!
asfd0    06.09.2019, 15:14
Оценка:  +2
asfd0
Тьфу.
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 14:36
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Полиция поддержала проведение гей-парада... Хм!.. Что тут удивительного? Там же все свои!
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