Полиция поддержала проведение марша ХарьковПрайд

Полиция обещает следить за порядком и не допустить стычек во время Марша равенства 15 сентября.

Реальных оснований для запрета Марша равенства “ХарьковПрайд“ не существует, полиция готова обеспечивать правопорядок. Об этом заявил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Бирбасов во время согласительного совета, прошедшего в горсовете, сообщает официальная Фейсбук-страница организаторов мероприятия.

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Представитель харьковской полиции подчеркнул, что Украина избрала путь к европейским ценностям и правам человека. Поэтому он призвал стороны прийти к компромиссу, например, проложить альтернативный маршрут марша.

Напомним, харьковские власти выступили против Марша равенства и обратились в суд. В мэрии опасаются беспорядков и стычек между участниками марша и представителями правых движений, также заявивших о проведении своих мероприятий в тот же день.

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