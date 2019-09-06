Полиция поддержала проведение марша ХарьковПрайд
Реальных оснований для запрета Марша равенства “ХарьковПрайд“ не существует, полиция готова обеспечивать правопорядок. Об этом заявил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Бирбасов во время согласительного совета, прошедшего в горсовете, сообщает официальная Фейсбук-страница организаторов мероприятия.
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Представитель харьковской полиции подчеркнул, что Украина избрала путь к европейским ценностям и правам человека. Поэтому он призвал стороны прийти к компромиссу, например, проложить альтернативный маршрут марша.
Напомним, харьковские власти выступили против Марша равенства и обратились в суд. В мэрии опасаются беспорядков и стычек между участниками марша и представителями правых движений, также заявивших о проведении своих мероприятий в тот же день.
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У меня там тест про сиськи. Минус под первым моим сообщением - кому не нравятся;
плюс под вторым - кому нравятся!
Пожалуйста, отвлекитесь от политики друзья!
- Конечно. Например, ты кому-то, кто очень ждет, должен привезти и
отдать деньги ровно в 17-00, а приехал и отдал в 17-30. Вот, 30 минут ты
был пидэрасом.
-Да ты шо?! Должен деньги и таки не отдаёт???
-Нет-нет! Я в хогошем смысле!