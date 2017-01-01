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Лукашенко предложил совместную Олимпиаду "с россиянами или украинцами"

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Президент Беларуси заметил, что в РФ и Украине есть стадионы, которых не хватает у Минска.
Лукашенко не против общей Олимпиады с Киевом или Москвой
Лукашенко не против общей Олимпиады с Киевом или Москвой
EPA/UPG

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Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Бресте, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа - США. Стране предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

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"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол", - отметил он.

"В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее в Беларуси объяснили укрепление границы с Украиной.

 

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Теги: Лукашенко, Одимпиада, РФ, Украина, Беларусь, стадионы
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