Супрун раскритиковала работу Зеленского

Экс-чиновница детально расписала свои претензии к Зеленскому.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что напрочь недовольна работой Владимира Зеленского и детально расписала свои претензии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По словам Супрун, Зеленский и его команда сегодня делает все, чтоб “умерла демократия в стране”. Бывшая глава Минздрава подчеркнула, что публичными должны быть не только заседания Кабмина и парламента, но и всех комитетов, на которых обсуждаются законы и нормативные акты.

Придя к власти, Владимир Зеленский анонсировал больше публичности. Президент обещал новый формат общения с журналистами. Зато интервью дают коллегам из кино, а не журналистам, а заседания правительства закрывают для прессы и даже для проведения трансляции. Обсуждение и принятие абсолютно всех решений за закрытыми дверями - опасная перспектива. Такой формат работы снимает персональную ответственность с каждого отдельного министра - теперь ее будет иметь только правительство в лице премьера. Банально быть уверенным относительно кворума и легитимности принятых постановлений теперь станет значительно сложнее, - написала Супрун.

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Также экс-чиновница заявила, что видит нарушения во всем ветвях власти. Также Супрун отметила, что “штампование законов является плохим способом показать активность”.

Напомним, Супрун прокомментировала увольнение. Ульяна Супрун отметила, что "ее команда ни в коем случае не собирается останавливаться".

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