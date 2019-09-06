Захват Цемаха: В СБУ отрицают смерть сотрудника, но СМИ уже пишут о разведчике

Погибший - не сотрудник СБУ, он - участник спецоперации, разведчик - Александр Колодяжный, пишут медиа.

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В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемах погиб работник СБУ. Это BBC News Украина заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

“Ни один сотрудник СБУ не погиб“, - ответила она на вопрос о потерях Службы безопасности в спецоперации по Цемаху. Накануне суд в Киеве отпустил “зенитчика ДНР“ и ключевого свидетеля по делу МН17 из-под стражи под личные обязательства.

Потери в спецоперации, отметим, могли понести другие силовики, в частности Силы спецопераций. Официального комментария пока нет.

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Но, например, Obozrevatel со ссылкой на источники пишет, что во время операции по Цемаху “погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен“. По данным издания, погибший имел позывной “Кол“.

“На обратном пути подорвались в серой зоне“, - говорит источни и добавляет, что операция разведки действительно была общей с СБУ. В соцсетях пишут, что потери понесла группа прикрытия, которая отклонилась от маршрута и оказалась на минном поле.

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Накануне журналистка издания “Настоящее время“ Ирина Ромалийська написала в Facebook: “Погибший - не сотрудник СБУ, он - участник спецоперации, разведчик - Александр Колодяжный...Украина получила Цемаха, как минимум, ценой одного жизни“.

Напомним, Владимира Цемаха задержали на оккупированной территории Донбаса 4 июля.

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