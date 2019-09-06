Снимает стресс: В машине Зеленского заметили успокоительное

В машине президента заметили успокоительное.

В дверце автомобиля, в котором передвигается президент Украины Владимир Зеленский заметили много препаратов, среди который известное успокоительное. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Гончаров.

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Автор опубликовал на своей странице фотографию, на которой замечен успокоительный препарат “Глицисед”. Вероятно, с помощью этого препарата глава государства снимает стресс после тяжелой деловой встречи или напряженного рабочего дня.

Упаковка очень похожа на таблетки от стресса. Показания к применению таблеток Глицисед. Основными показаниями к применению являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения, - написал автор фотографии.

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Гончаров добавил, что фотография сделана возле здания Высшего антикоррупционного суда Украины.

Напомним, чиновника, которого Зеленский назвал "бандитом", будут судить. Секретаря Бориспольского горсовета подозревают в совершении хулиганских действий.

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