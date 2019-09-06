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Снимает стресс: В машине Зеленского заметили успокоительное

Комментариев: 10
В машине президента заметили успокоительное.
В авто Зеленского заметили успокоительное
В авто Зеленского заметили успокоительное
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В дверце автомобиля, в котором передвигается президент Украины Владимир Зеленский заметили много препаратов, среди который известное успокоительное. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Гончаров.

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Автор опубликовал на своей странице фотографию, на которой замечен успокоительный препарат “Глицисед”. Вероятно, с помощью этого препарата глава государства снимает стресс после тяжелой деловой встречи или напряженного рабочего дня.

Упаковка очень похожа на таблетки от стресса. Показания к применению таблеток Глицисед. Основными показаниями к применению являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения, - написал автор фотографии.

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Гончаров добавил, что фотография сделана возле здания Высшего антикоррупционного суда Украины.

Напомним, чиновника, которого Зеленский назвал "бандитом", будут судить. Секретаря Бориспольского горсовета подозревают в совершении хулиганских действий.

 

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Теги: успокоительное, лекарство, Зеленский, препарат
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Комментариев (10)
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Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:34
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Идите все в новость про то, как бразильцы снова обидели жену Макрона. У меня там тест про сиськи.
Минус под первым моим сообщением - кому не нравятся;
плюс под вторым - кому нравятся!

Отвлекитесь от политики друзья!
lusyika    06.09.2019, 15:30
Оценка:  -1
lusyika
Що наріку вже травка не допомагає??? Чи богдан не дає?????
sv_sim    06.09.2019, 15:26
Оценка:  -1
sv_sim
Коментаторы хреновы, какие вы все таки убогие. Я бы на вас посмотрел, так что заткнитесь.
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:31
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Могу прислать в личку фото члена!
T-REX2    06.09.2019, 15:38
Оценка:  -1
T-REX2
да вы эстет
Антибес    06.09.2019, 15:22
Оценка:  -1
Антибес
Глициседом он только раскумаривается...
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:15
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Чтобы эффективно управлять государством нужен тестостерон и "кокс", а не релаксанты!
ВосставшийИзБана    06.09.2019, 15:18
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это он свою диарею так лечит.
ВосставшийИзБана    06.09.2019, 15:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Зачем он тогда взялся за это? Оно ему надо?
T-REX2    06.09.2019, 15:15
Оценка:  -1
T-REX2
Да шоб вас пидэров на место поставить
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