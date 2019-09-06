Павленко: Решение Нацсовета по каналу NewsOne является прямым нарушением Конституции

Действия Национального совета по вопросам телерадиовещания в отношении телеканала NewsOne являются прямым нарушением Конституции и Закона об информации. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Юрий Павленко заявил в эфире телеканала NewsOne в четверг, 5 сентября.

Об этом сообщает Главком.

Юрий Павленко подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания грубо нарушил Конституцию и законодательство Украины.

"Нацсовет по вопросам телерадиовещания обвинял телеканал NewsOne в том, что туда приглашали "неправильных" гостей, которые говорили какие-то "неправильные" вещи, обвинял в несбалансированной редакционной политике. Но эти обвинения не являются полномочиями Нацсовета. Он не наделен правом вмешиваться в редакционную политику какого-либо телеканала. А такие действия Нацсовета – это не что иное, как такое вмешательство. То есть это цензура, что прямо запрещено Конституцией Украины и Законом об информации", – считает парламентарий.

По его словам, ситуация с каналом NewsOne – это определенный тест со стороны власти, намеревающейся подмять все независимые СМИ.

"Такова природа власти – захватить, поставить под контроль все независимые от них СМИ. И надо быть готовым, что они это будут делать. Происходит такой себе тест", – сказал оппозиционный политик.

Он также обратил внимание на нарушения при проведении экспертизы высказываний, которые звучали в эфире канала.

"Вывод относительно высказываний, которые якобы разжигают вражду, дало какое-то независимое медиасообщество, какие-то независимые медиаэксперты. Это также грубое нарушение закона, потому что лингвистическую экспертизу может предоставить только эксперт, имеющий лицензию, зарегистрированный в Министерстве юстиции. Эксперт, который в соответствии с законом несет уголовную ответственность за свое экспертное заключение. Поэтому все эти обвинения, которые есть в заключении и решении Нацсовета, по сути своей являются юридически ничтожными", – подчеркнул народный депутат.

По его мнению, если суд подойдет к рассмотрению вопроса взвешенно и непредвзято, то у решения Нацсовета никакой юридической перспективы нет.

"Это были не юридические обвинения, а политическое наступление со стороны конституционного органа на конкретный телеканал, а в целом – на свободу слова. Этот прецедент является чрезвычайно опасным для работы любого средства массовой информации в Украине, которое будет показывать и говорить правду", – резюмировал Юрий Павленко.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.