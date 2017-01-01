Убийство 19-летней девушки под Днепром: подозреваемый называет себя жертвой и просится домой

Мужчина говорит, что его пытают в СИЗО.

Мужчина, который написал чистосердечное признание в убийстве 19-летней Андрианы Козынец, в селе Спасское под Днепром, заявил, что сам является жертвой. Об этом передают Надзвичайні новини.

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Подозреваемый заявил, что также является жертвой в этом деле. Его путем пыток заставили подписать признание. Он даже попросился домой из СИЗО потому, что больше не выдерживает физического и психологического давления.

Пусть полиция ищет лицо, совершившее то страшное преступление, а не берет первого парня, который последним видел потерпевшую, подтверждений вины никаких нет, - заявил адвокат подозреваемого.

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Между тем, суд не поверил в эту версию и оставил подозреваемого под стражей.

К слову, 19-летняя девушка пропала 23 июля. Она возвращалась домой после дискотеки. Ее нашли убитой в лесополосе со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Напомним, под Днепром мужчина жестоко убил беременную жену. Пьяный мужчина поссорился с беременной женой и задушил ее своими руками и при помощи электрического шнура. Теперь он проведет в тюрьме 15 лет.

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