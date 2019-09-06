Работу Минздрава времен Супрун проверит Счетная палата и Госаудитслужба

В парламентском комитете по делам медицины уверены, что аудит поможет в реформировании министерства.

Работу Министерства здравоохранения в период с 2016 по 2019 год, когда ведомство возглавляла Ульяна Супрун, должны проверить специалисты Счетной палаты и Государственной аудиторской службы. С таким обращением к указанным ведомствам выступил Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады, сообщил на своей странице в Фейсбук глава комитета Михаил Радукций.

Читай также: “Не собираемся останавливаться“: Супрун прокомментировала увольнение

По его словам, и профильный парламентский комитет, и Верховная рада в целом, и общество нуждаются в полной и объективной оценке работы Минздрава в указанный период.

Я, как председатель комитета, совместно с фракцией “Слуга народа“ и коллегами по комитету, хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкой в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения, - написал депутат.

Также Радуцкий сообщил о том, что стал инициатором разработки законопроекта, направленного на устранение искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения.

Напомним, Супрун заявила, что “агенты Кремля“ пытаются отменить медреформу. По ее мнению, этим занимают представители ОПЗЖ и Батькивщины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.