Прокурор Запорожской области уходит в отставку

Валерий Романов написал заявление об увольнении.

Прокурор Запорожской области Валерий Романов увольняется с должности.

Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова сообщает "Интерфакс-Украина".

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В пятницу, 6 сентября, Сергей Трофимов во время представления нового главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка сообщил, что прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении.

Отметим, Романов занимал должность прокурора Запорожской области с октября 2016 года. До этого был следователем прокуратуры в Николаеве, зампрокурора в Кировоградской области, главой Днепропетровской прокуратуры и зампрокурора Харьковской области.

Как сообщалось, 6 сентября генпрокурор Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем.

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