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Боевики нанесли артудары по украинским позициям

Комментариев: 4
Минобороны зафиксировало обстрелы из тяжелого вооружения.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
штаб ООС

В первой половине 6 сентября боевики так называемой “ДНР” осуществили пять обстрелов по украинским позициям. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает Реал.

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По информации ведомства, боевики выпустили восемь 122-миллиметровых снарядов по укреплениям ВСУ возле Гранитного на Старогнатовском плацдарме.

Также было зафиксировано четыре 120-мм мины неподалеку от Лебединского под Мариуполем, три 120-мм и восемь 82-мм мин - возле Водяного под Мариуполем. Кроме того, под обстрел попал Павлополь. там наемники стреляли из стрелкового оружия.

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К счастью, потерь среди украинских воинов не зафиксировано.

Кроме того, миссия ОБСЕ сообщила, что ее беспилотники зафиксировали 36 танков возле Мирного (тыл ЛНР, - ред.), 22 танка и 2 САУ возле Белого (ближний тыл ЛНР, - ред.) и два броневика в Зоринске (ближний тыл ЛНР, - ред.).

Напомним, в ООС обострение: 21 обстрел за прошлые сутки, есть жертвы. Сепаратисты использовали запрещенное Минском оружие. В результате один военный погиб и еще один ранен.

 

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Теги: ООС, боевики, артилерия, обстрелы
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Комментариев (4)
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Антибес    06.09.2019, 16:39
Оценка:  0
Антибес
А наши"герои"-наёмники надеялись что"ответки"на их обстрелы не будет?
TRIGER25    06.09.2019, 17:03
Оценка:  0
TRIGER25
ваши саратовские герои закопанные по канавам лежат ...
птицелов    06.09.2019, 16:31
Оценка:  -2
птицелов
ну так пан ЗЕ що ви на це скажите...тепер походи ви партія війни? вам вигідно воювать? а де обіцяний мир? п і з д е т ь не мішки ворочать!)
T-REX2    06.09.2019, 15:56
Оценка:  0
T-REX2
да как они могли?Наказать и поставить в угол.
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