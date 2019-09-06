Боевики нанесли артудары по украинским позициям

Минобороны зафиксировало обстрелы из тяжелого вооружения.

В первой половине 6 сентября боевики так называемой “ДНР” осуществили пять обстрелов по украинским позициям. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает Реал.

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По информации ведомства, боевики выпустили восемь 122-миллиметровых снарядов по укреплениям ВСУ возле Гранитного на Старогнатовском плацдарме.

Также было зафиксировано четыре 120-мм мины неподалеку от Лебединского под Мариуполем, три 120-мм и восемь 82-мм мин - возле Водяного под Мариуполем. Кроме того, под обстрел попал Павлополь. там наемники стреляли из стрелкового оружия.

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К счастью, потерь среди украинских воинов не зафиксировано.

Кроме того, миссия ОБСЕ сообщила, что ее беспилотники зафиксировали 36 танков возле Мирного (тыл ЛНР, - ред.), 22 танка и 2 САУ возле Белого (ближний тыл ЛНР, - ред.) и два броневика в Зоринске (ближний тыл ЛНР, - ред.).

Напомним, в ООС обострение: 21 обстрел за прошлые сутки, есть жертвы. Сепаратисты использовали запрещенное Минском оружие. В результате один военный погиб и еще один ранен.

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