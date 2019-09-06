NewsOne обратился к Евросоюзу, ООН и ПАСЕ

Телеканал NewsOne обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Обращения опубликованы на сайте телеканала в пятницу, 6 сентября.

Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не боятся показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил, - говорится в сообщении.

Читай также: Павленко: Решение Нацсовета по каналу NewsOne является прямым нарушением Конституции

Обращения с призывами обратить внимание и повлиять на эту ситуацию направлены послу ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, высокому представителю ЕС Федерике Могерини, главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, западным послам и ряду западных организаций, среди которых Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch.

Читай также: Нацсовет внепланово проверит телеканал ZIK

Поводом для обращений стало вчерашнее решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию подать в суд иск об аннулировании лицензии NewsOne за "разжигание вражды".

Напомним, NewsOne обратился в суд насчет внеплановой проверки канала. Телеканал просит признать решение о проверке канала противоправным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram