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NewsOne обратился к Евросоюзу, ООН и ПАСЕ

Комментариев: 4
Телеканала призывает мировое сообщество обратить внимание и повлиять на ситуацию с аннулированием лицензии.
NewsOne пітаются лишить лицензии через суд
NewsOne пітаются лишить лицензии через суд
newsone.ua

Телеканал NewsOne обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Обращения опубликованы на сайте телеканала в пятницу, 6 сентября.

Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не боятся показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил, - говорится в сообщении.

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Обращения с призывами обратить внимание и повлиять на эту ситуацию направлены послу ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, высокому представителю ЕС Федерике Могерини, главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, западным послам и ряду западных организаций, среди которых Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch.

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Поводом для обращений стало вчерашнее решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию подать в суд иск об аннулировании лицензии NewsOne за "разжигание вражды".

Напомним, NewsOne обратился в суд насчет внеплановой проверки канала. Телеканал просит признать решение о проверке канала противоправным.

 

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Теги: Свобода слова, СМИ, телеканалы, NewsOne
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Комментариев (4)
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Construktor    06.09.2019, 16:47
Оценка:  -1
Construktor
бандюки завыли на весь мир.
Антибес    06.09.2019, 16:36
Оценка:  -1
Антибес
Правильное решение!Цензура опоротых псевдопатриотов из Нациксовета должна быть искоренанавсегда.А этих членов этого Нациксовета необходимо привлечь к уголовной ответственности за превышение полномочий и нарушение Конституции!
genasgv67    06.09.2019, 16:11
Оценка:  -3
genasgv67
ра.е на п.рашуи
ИИИИИИИИИИ    06.09.2019, 16:15
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
уже так нажрался, что по клавишам не попадаешь, мычишь?
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