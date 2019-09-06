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Зеленский обновил состав СНБО - теперь там есть Гончарук и Разумков

Комментариев: 2
Президент вывел из состава СНБО представителей бывшей власти и добавил новых людей.
Президент разобрался с составом Совбеза
Президент разобрался с составом Совбеза
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский ввел премьера Алексея Гончарука, спикера Дмитрия Разумкова, министра обороны Андрея Загороднюка и главу СБУ Ивана Баканова в персональный состав СНБО. Об этом говорится в указе президента от 6 сентября.

Зеленский утвердил также в персональном составе СНБО министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

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Параллельно он вывел из состава Совбеза экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера ВР Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра обороны Степана Полторака.

Напомним, ранее стало известно, кто проведет аудит "Укроборонпрома".

 

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Теги: Зеленский, СНБО, состав, Разумков, Гончарук
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Комментариев (2)
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Woodbrother    06.09.2019, 17:07
Оценка:  -2
Woodbrother
Ну вот , вся семья Владимира Срулевича наконец то собралась вместе.
lusyika    06.09.2019, 16:56
Оценка:  -1
lusyika
зельцман оновив СНБО тепер там є Г+Г !!!
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