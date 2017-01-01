В Ужгороде конь застрял в трехметровой "ловушке"

Сотрудники ГСЧС также сегодня в течении дня помогли еще нескольким животным.

Спасатели помогли животному, попавшему в ловушку - вытащили из шахты коммуникационных сетей гнедого коня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В Ужгороде, из трехметровой шахты коммуникационных сетей, с помощью пожарных рукавов и спасательной веревки наши спасатели вытащили... гнедого коня", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сотрудники ГСЧС также сегодня в течении дня помогли еще нескольким животным. Так в Днепре спасатели с помощью трехколенной лестницы достали собаку из глубокой ямы. А в Кропивницком им пришлось спасать сразу двух собак: одна оказалась в шахте лифта, а вторая упала в канализационный люк.

Спасателям часто приходится помогать животным dsns.gov.uа

Спасателям часто приходится помогать животным dsns.gov.uа

Как сообщалось 13 июня, израненную лошадь заставляли катать туристов в одесской Аркадии.

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