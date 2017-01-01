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В Ужгороде конь застрял в трехметровой "ловушке"

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Сотрудники ГСЧС также сегодня в течении дня помогли еще нескольким животным.
Спасателям часто приходится помогать животным
Спасателям часто приходится помогать животным
dsns.gov.uа

Спасатели помогли животному, попавшему в ловушку - вытащили из шахты коммуникационных сетей гнедого коня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В Ужгороде, из трехметровой шахты коммуникационных сетей, с помощью пожарных рукавов и спасательной веревки наши спасатели вытащили... гнедого коня", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сотрудники ГСЧС также сегодня в течении дня помогли еще нескольким животным. Так в Днепре спасатели с помощью трехколенной лестницы достали собаку из глубокой ямы. А в Кропивницком им пришлось спасать сразу двух собак: одна оказалась в шахте лифта, а вторая упала в канализационный люк.

Спасателям часто приходится помогать животным
Спасателям часто приходится помогать животным
dsns.gov.uа

Спасателям часто приходится помогать животным
Спасателям часто приходится помогать животным
dsns.gov.uа

Как сообщалось 13 июня, израненную лошадь заставляли катать туристов в одесской Аркадии.

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Теги: конь, животные, ГСЧС, Ужгород
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