В Бахмуте подожгли флаги возле горсовета

Ленты синего и желтого цвета формируют флаг Украины, но они не считаются государственной символикой.

В городе Бахмут Донецкой области в ночь на пятницу неизвестные подожгли флаги-ленты желтого и синего цвета возле здания городского совета.

Об этом сообщает Вільне радіо 6 сентября.

На место преступления приехали полицейские Бахмута. Они предварительно установили, что флаги пытались поджечь. Однако ткань, из которой они сделаны, не горит, поэтому они просто тлели, – говорится в сообщении.

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В полиции и горсовете объяснили, что эти ленты, из которых формируется флаг Украины, не считаются государственной символикой. Поэтому этот инцидент не подпадает под статью о надругательстве над государственными символами (ст.338 УК Украины). Однако правоохранители заверили, что все равно будут искать злоумышленников.

Как сообщалось 29 августа, под Винницей вандал украл и выкинул в мусор флаг Украины. Флаг был освящен во время церковного молебна и поднят на флагшток местными школьниками.

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