Грымчака оставили под стражей

Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-чиновника.

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Апелляционный суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты экс-замглавы МинВОТ Юрия Грымчака. Об этом сообщила жена Грымчака Юлия Грымчак.

"Решение апелляционного суда про применение меры пресечения: оставить без удовлетворения!", - написала она, отметив, что Грымчак останется в Черниговском СИЗО.

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Экс-чиновника задержали 14 августа. 16 августа его арестовали на два месяца с залогом в 6 млн грн. Жена Грымчака отказалась собирать деньги на его залог, аргументировав это тем, что преступление - экономическое, и такие деньги семье собрать просто сложно.

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