За три года в армию передано конфиската на 55 млн. грн

Военные получили более 200 автомобилей и тысячи единиц одежды, рюкзаков и других вещей.

С 2016 года армия бесплатно получила от Министерства юстиции и государственного предприятия “СЕТАМ“ различное имущество общей стоимостью в 55 млн. грн. Об этом сегодня сообщил официальный сайт ГП “СЕТАМ“ (“Система электронных торгов арестованным имуществом“).

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В целом за последние три года на нужды Вооруженных сил Украины было передано 5896 единиц разнообразного имущества, которое по тем или иным причинам не удалось реализовать через государственные аукционы. В основном это были предметы одежды, рюкзаки, спальные мешки и т.п. Наиболее ценными подарками для армии стали 206 автомобилей.

Мы передали довольно большое количество автомобильного транспорта, который был задержан за нарушение таможенных правил и конфискован таможней – от “Мерседеса“ до грузопассажирских микроавтобусов, – заявил гендиректор “СЕТАМ“ Виктор Вишнев.

Напомним, “Богдан Моторс“ поставит ВСУ партию универсальных военных внедорожников. Производство уже запущено на черкасском заводе концерна.

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