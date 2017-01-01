Данилюк назначил себе в СНБО советника по информбезопасности

Специалист по гражданским технологиям и открытым данным Денис Гурской обещал внедрять информационную безопасность с учетом последних технологий.

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Специалист по гражданским технологиям и открытым данным Денис Гурской назначен советником секретяря СНБО Александра Данилюка. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Основной задачей Гурского на этом посту станет участие в разработке стратегических программ усиления информационной безопасности на выполнение СНБО, дополнительная координация соответствующих рабочих групп, взаимодействие с международными партнерами.

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Данилюк отметил, что все аспекты информационной безопасности являются одним из приоритетных направлений работы Совбеза.

"Украина уже сделала большой прогресс в построении инфраструктуры данных правительственных организаций, теперь самое время эти данные защитить. И мы хотим предложить новые механизмы такой защиты", - сказал он.

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По словам Гурского, ключевыми направлениями работы на 2019-2020 годах станет налаживание международного партнерства и привлечения иностранных экспертов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности.

Кроме того, он займется внедрением лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором, проведением широкой просветительской кампании и тренингов для госслужащих. Полный стратегический план и рабочая группа обещает презентовать осенью 2019 года.

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Денис Гурский - председатель правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обновил состав СНБО.

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