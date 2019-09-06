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“Європейская солидарность” обвинили Зеленского в узурпации власти

Комментариев: 6
Оппозиционная фракция Порошенко сделала резкое заявление.
"ЕС" обвинила Зеленского в узурпации власти
"ЕС" обвинила Зеленского в узурпации власти
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Фракция “Европейская солидарность”, которая не так давно заявила о переходе в оппозицию к президенту, заявила, что Владимир Зеленский пытается узурпировать власть. Об этом представители фракции заявили на брифинге.

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Депутаты отметили, что законопроекты, представленные президентом Владимиром Зеленским и "Слугой народа" в Верховную Раду, призванные превратить Украину в тоталитарное государство.

Почти все эти законы ведут к полной концентрации власти в руках одного человека, к полному отсутствию контроля над действиями власти. Они целенаправленно пытаются развернуть нас от Европы в направлении российской авторитарной модели государства, - заявил Артур Герасимов.

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Его поддержала также коллега по фракции Виктория Сюмар. Она отметила, что команда президента во главе с ним “планирует полностью ограничить парламентаризм как систему сдерживаний  и противовесов в государственной власти.

Депутатов превращают в подставки под "зеленые кнопки". Предлагается депутата лишать мандата решением руководящего органа партии. Это прямо противоречит Конституции Украины, - добавила она.

Нардеп “ЕС” Ростислав Павленко прямым текстом сказал, что Зеленский и пропрезидентская партия в Раде пытаются узурпировать власть.

Задача парламента принимать не количество законов, а принимать законы качественные, которые служили бы обществу. Мы видим другое. Мы видим попытку закрепить власть с помощью "узурпационных пакетов", - добавил он.

Напомним, Супрун раскритиковала работу Зеленского. Экс-чиновница детально расписала свои претензии к Зеленскому.

 

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Теги: "ЕС", Зеленский, узурпация власти, Сюмар, Павленко, Герасимов
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Комментариев (6)
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ShakhterDonetsk    06.09.2019, 17:40
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Кырмызы_вэ_бейаз - вы там на свойе москве очень сильно пострадали от белочки. Когда это Порошенко воровал ? У него за время президентства капитализация бизнеса упала на 17 %.
Carelessangel    06.09.2019, 17:39
Оценка:  -5
Carelessangel
сюмар идет на Х У Й с пара шенка
Letohradek    06.09.2019, 18:22
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный скот - Carelessangel, идет на Х У Й!
Кырмызы_вэ_бейаз    06.09.2019, 17:29
Оценка:  -4
Кырмызы_вэ_бейаз
Сюмар отодвинули от кормушки, но она то привыкла отдыхать на Мальдивах, а не где-то в Турции или Египте! Жаба давит!
В общем, всё как раньше: дайте Пете Вальцману-ПотРошенко воровать, а то Путин нападёт!
Doriаn_    06.09.2019, 17:35
Оценка:  +4
Doriаn_
А разве она была на Мальдивах ? Вы бредите. Опять видать боярышника перепили в немерянных количествах.
Doriаn_    06.09.2019, 17:25
Оценка:  +2
Doriаn_
Если власть будут контролировать, то как же клоун ЗЕ тырить бабло в оффшоры будет ? Такие глупые вопросы задают. Ну просто как дети. Не для того ЗЕ до власти дорвался, что бы страну улучшить. И пенсии он израильским пенсионерам начнет выплачивать не для пользы местных стариков.
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