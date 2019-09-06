“Європейская солидарность” обвинили Зеленского в узурпации власти

Оппозиционная фракция Порошенко сделала резкое заявление.

Фракция “Европейская солидарность”, которая не так давно заявила о переходе в оппозицию к президенту, заявила, что Владимир Зеленский пытается узурпировать власть. Об этом представители фракции заявили на брифинге.

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Депутаты отметили, что законопроекты, представленные президентом Владимиром Зеленским и "Слугой народа" в Верховную Раду, призванные превратить Украину в тоталитарное государство.

Почти все эти законы ведут к полной концентрации власти в руках одного человека, к полному отсутствию контроля над действиями власти. Они целенаправленно пытаются развернуть нас от Европы в направлении российской авторитарной модели государства, - заявил Артур Герасимов.

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Его поддержала также коллега по фракции Виктория Сюмар. Она отметила, что команда президента во главе с ним “планирует полностью ограничить парламентаризм как систему сдерживаний и противовесов в государственной власти.

Депутатов превращают в подставки под "зеленые кнопки". Предлагается депутата лишать мандата решением руководящего органа партии. Это прямо противоречит Конституции Украины, - добавила она.

Нардеп “ЕС” Ростислав Павленко прямым текстом сказал, что Зеленский и пропрезидентская партия в Раде пытаются узурпировать власть.

Задача парламента принимать не количество законов, а принимать законы качественные, которые служили бы обществу. Мы видим другое. Мы видим попытку закрепить власть с помощью "узурпационных пакетов", - добавил он.

Напомним, Супрун раскритиковала работу Зеленского. Экс-чиновница детально расписала свои претензии к Зеленскому.

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