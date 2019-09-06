Стало известно, почему Зайцева в исправительном центре, а не в колонии

Девушку осудили за преступление, совершенное по неосторожности и это ее первая судимость.

Елена Зайцева, осужденная на 10 лет по делу о ДТП с шестью погибшими, находится в исправительном учреждении с обычными, а не привилегированными условиями пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).

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В ведомстве подчеркивают, что место отбывания наказания для Зайцевой было избрано в соответствии с характером и обстоятельствами совершенного преступления.

Поскольку речь идет о первой судимости, а само преступление совершено по неосторожности, то осужденную автоматически определили не в обычную колонию, а в исправительный центр с минимальным уровнем безопасности и облегченными условиями содержания. В Украине существует всего один такой центр для женщин – Покровский исправительный центр № 79. Именно туда и попала Елена Зайцева.

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Пресс-служба ГУИС акцентирует внимание на том, что порядок и условия отбывания наказания в указанном центре организовано в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов, - говорится в сообщении.

Напомним, адвокат потерпевших в харьковском ДТП заявил, что Зайцеву отправили не в то учреждение. Как и Дронов, она должна была попасть в колонию, а не в исправительный центр

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