Стало известно, почему Зайцева в исправительном центре, а не в колонии
Елена Зайцева, осужденная на 10 лет по делу о ДТП с шестью погибшими, находится в исправительном учреждении с обычными, а не привилегированными условиями пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).
Читай также: Стало известно, в каких условиях отбудет заключение Зайцева
В ведомстве подчеркивают, что место отбывания наказания для Зайцевой было избрано в соответствии с характером и обстоятельствами совершенного преступления.
Поскольку речь идет о первой судимости, а само преступление совершено по неосторожности, то осужденную автоматически определили не в обычную колонию, а в исправительный центр с минимальным уровнем безопасности и облегченными условиями содержания. В Украине существует всего один такой центр для женщин – Покровский исправительный центр № 79. Именно туда и попала Елена Зайцева.
Читай также: Приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений
Пресс-служба ГУИС акцентирует внимание на том, что порядок и условия отбывания наказания в указанном центре организовано в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.
Одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов, - говорится в сообщении.
Напомним, адвокат потерпевших в харьковском ДТП заявил, что Зайцеву отправили не в то учреждение. Как и Дронов, она должна была попасть в колонию, а не в исправительный центр
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Пальчиком погрозят и скажут ая яй.
Отдохнет Зайцева пол года потом по удо выйдет, а Дронов будет 10 мотать.
И будет дальше Зайцева летать обнюханная на автомобиле.
Вот так.
А я не говорю что поможет, читайте между строк.
Сейчас охраняют потом перестанут охранять, когда все уляжется.
Месть подают холодной.
Они денег столько дали что через год Удо будет полюбому, уже договорились.
Ни при одной власти убийцы не чувствовали себя так прекрасно, как при ЗЕ.