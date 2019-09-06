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Стало известно, почему Зайцева в исправительном центре, а не в колонии

Комментариев: 15
Девушку осудили за преступление, совершенное по неосторожности и это ее первая судимость.
Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре
Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре
sq.com.ua

Елена Зайцева, осужденная на 10 лет по делу о ДТП с шестью погибшими, находится в исправительном учреждении с обычными, а не привилегированными условиями пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).

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В ведомстве подчеркивают, что место отбывания наказания для Зайцевой было избрано в соответствии с характером и обстоятельствами совершенного преступления.

Поскольку речь идет о первой судимости, а само преступление совершено по неосторожности, то осужденную автоматически определили не в обычную колонию, а в исправительный центр с минимальным уровнем безопасности и облегченными условиями содержания. В Украине существует всего один такой центр для женщин – Покровский исправительный центр № 79. Именно туда и попала Елена Зайцева.

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Пресс-служба ГУИС акцентирует внимание на том, что порядок и условия отбывания наказания в указанном центре организовано в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов, - говорится в сообщении.

Напомним, адвокат потерпевших в харьковском ДТП заявил, что Зайцеву отправили не в то учреждение. Как и Дронов, она должна была попасть в колонию, а не в исправительный центр

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Теги: тюрьма, фото, колония, осужден, Елена Зайцева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.09.2019, 18:38
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Если у тебя есть деньги, связи то ничего тебе не будет от слово совсем.
Пальчиком погрозят и скажут ая яй.
Отдохнет Зайцева пол года потом по удо выйдет, а Дронов будет 10 мотать.
И будет дальше Зайцева летать обнюханная на автомобиле.
Вот так.
trgvm1    06.09.2019, 18:38
Оценка:  0
trgvm1
я прошу замочите тварь найдись народній мститель
РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.09.2019, 18:39
Оценка:  -1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Петицию к президенту пишите.
bertal    06.09.2019, 18:43
Оценка:  0
bertal
Кому, кому? ты уверен, что это поможет?))
РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.09.2019, 18:46
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
bertal

А я не говорю что поможет, читайте между строк.
Сейчас охраняют потом перестанут охранять, когда все уляжется.
Месть подают холодной.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.09.2019, 18:42
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Не получится у нее охрана есть. Ее охраняют.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.09.2019, 18:33
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
А что Вы хотели?
Они денег столько дали что через год Удо будет полюбому, уже договорились.
Духовный_скреп    06.09.2019, 18:20
Оценка:  +5
Духовный_скреп
По неосторожности? @хуеть правосудие))
bertal    06.09.2019, 18:32
Оценка:  +1
bertal
правосудие в нашей стране, надо решать на месте, судом Линча, правосудия в стране нет и не будет еще лет 50
Адекваты    06.09.2019, 18:10
Оценка:  +4
Адекваты
А с ДРОНОВЫМ чего не так?? Какая неосторожность!!! Она летела под кайфом на перекрёсток на скорости более 100км/час!!!!!А ДРООВ всего лишь механической помехой послужил,как и любой другой автомобиль на перекрёстке,тронувшийся на желтый,потом зелёный.Тогда их всех посадить!СУДЬБА выбрала ДРОНОВА.
Адекваты    06.09.2019, 18:12
Оценка:  +3
Адекваты
И за это ему жёстко 10 лет в настоящей колонии!!!А убийце-наркоманке-санаторий!!!! !!!!Собаки вы звериные-судьи.Бог всё видит и оценит вас по заслугам вашим.Аминь!
bertal    06.09.2019, 18:28
Оценка:  +2
bertal
Бог , ничего не видит, а если и видит ему пох, на мирские дела. С новой властью ничего не изменилось. Вот єто проблема всей страны, т.е. продажные судьи остаются на своих местах, ничего не меняется, но скоро будет еще хуже с партией ЗЕ
navigator2    06.09.2019, 18:32
Оценка:  +1
navigator2
боха немає, відмазка для слабаків
Woodbrother    06.09.2019, 18:10
Оценка:  +4
Woodbrother
Шесть людей завалила, и поехала отдыхать от проделанной мясной работы. Красота.
Ни при одной власти убийцы не чувствовали себя так прекрасно, как при ЗЕ.
MNI1957    06.09.2019, 18:02
Оценка:  +7
MNI1957
власть сменилась,а жульё осталось
П    06.09.2019, 18:00
Оценка:  +6
П
Почему? Да потому,что денег отвалили кому надо и сколько надо.
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