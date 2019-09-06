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В Виннице мужчина снимал порно с двумя приемными детьми

Комментариев: 2
Жертвами педофила стали 3-летняя девочка и 5-летний мальчик.
Задержанный педофил
Задержанный педофил
vn.npu.gov.ua

В Виннице 32-летний мужчина снимал видео порнографического характера с участием двух приемных детей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Условия в квартире
Условия в квартире
vn.npu.gov.ua

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Жертвами педофила стали 3-летняя девочка и 5-летний мальчик, которых тот взял из детского дома.

Дети жили в антисанитарии
Дети жили в антисанитарии
vn.npu.gov.ua

Порнографические видео педофил распространял через мобильные приложения. На его компьютере в результате обыска нашли внушительное количество порно с детьми.

Преступнику грозит 10 лет тюрьмы
Преступнику грозит 10 лет тюрьмы
vn.npu.gov.ua

Кроме того, удалось узнать, что злоумышленник бил детей и всячески над ними издевался. 

Здесь дети спали
Здесь дети спали
vn.npu.gov.ua

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Дети были вынуждены терпеть не только извращения со стороны так называемого опекуна, но и проживать в нечеловеческих условиях. 

Из еды ничего практически не было
Из еды ничего практически не было
vn.npu.gov.ua

Сейчас продолжается досудебное расследование. За совершенные преступные действия извращенцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, под Киевом отец годами снимал порно с участием своих детей. Снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Мальчику сейчас 5 лет, девочке 2 года.

 

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Теги: педофил, дети, приемные дети, порно, арест
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Комментариев (2)
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Адекваты    06.09.2019, 18:16
Оценка:  0
Адекваты
А маманя их где? Минимум издевательство над детьми и соучастие в тяжком преступлении.
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 17:45
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
И вновь рубрика "Украина. Их нравы."
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