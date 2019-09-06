В Виннице мужчина снимал порно с двумя приемными детьми
В Виннице 32-летний мужчина снимал видео порнографического характера с участием двух приемных детей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
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Жертвами педофила стали 3-летняя девочка и 5-летний мальчик, которых тот взял из детского дома.
Порнографические видео педофил распространял через мобильные приложения. На его компьютере в результате обыска нашли внушительное количество порно с детьми.
Кроме того, удалось узнать, что злоумышленник бил детей и всячески над ними издевался.
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Дети были вынуждены терпеть не только извращения со стороны так называемого опекуна, но и проживать в нечеловеческих условиях.
Сейчас продолжается досудебное расследование. За совершенные преступные действия извращенцу грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, под Киевом отец годами снимал порно с участием своих детей. Снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Мальчику сейчас 5 лет, девочке 2 года.
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