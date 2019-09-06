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Автохам напал на журналистку в Киеве

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Мужчина заметив, что его ругань снимают, ударил журналистку, выбил из ее рук телефон и переехал его колесом, после чего скрылся.
Мужчина нахамил и ударил журналистку
Мужчина нахамил и ударил журналистку
facebook.com/katyha.kolgan

В Киеве автохам напал на журналистку канала 2+2 Екатерину Колган во время съемки сюжета о беспределе на дорогах. Об этом в пятницу, 6 сентября журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

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Она рассказала, что инцидент произошел на столичной Борщаговке. Съемочная группа делала сюжет про водителей, которые позволяют себе беспредел на дорогах и ездят по встречной полосе.

Но всех их одним ударом перебил водитель на Porsche Panamera. И это не преувеличение. Сделав ему замечание, я пошла к нашему автомобилю. Но мужчина так просто это не оставил. Через несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон - ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся, - рассказала Колган.

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Журналистка отметила, что сейчас поиском злоумышленника занимается полиция.

Напомним, под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112-Украина. Люди называли себя активистами.

 

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Теги: Киев, журналист, нападение, нападение на кандидата
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    06.09.2019, 18:06
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Карта памяти скорее всего осталась целой, но если это смартфон со встроенной памятью, просмотреть видео возможно. Далее найти хама и пусть платит деньги за телефон и моральный ущерб.
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