Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей
До этого уже были уволены прокуроры четырех областей.
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Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей. ОБ этом сообщила пресс-служба ГПУ
В частности, он освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.
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Напомним, ранее генеральным прокурором были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
Ранее президент Владимир Зеленский также обновил состав СНБО.
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