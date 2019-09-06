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Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей

Комментариев: 2
До этого уже были уволены прокуроры четырех областей.
Рябошапка уволил еще восьмерых прокуроров
Рябошапка уволил еще восьмерых прокуроров
УНИАН

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Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей. ОБ этом сообщила пресс-служба ГПУ

В частности, он освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.

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Напомним, ранее генеральным прокурором были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Ранее президент Владимир Зеленский также обновил состав СНБО.

 

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Теги: Рябошапка, ГПУ, прокуроры, увольнение, регионы
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Комментариев (2)
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Сеемма    06.09.2019, 18:19
Оценка:  0
Сеемма
Прям не Рябошапка, а Пескоструйка
Woodbrother    06.09.2019, 18:07
Оценка:  -2
Woodbrother
Скучно быть генпрокурором у ЗЕ. Одно только развлечение - увольнение местных коллег и все.
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