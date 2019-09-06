Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей

До этого уже были уволены прокуроры четырех областей.

Читай также: Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей. ОБ этом сообщила пресс-служба ГПУ

В частности, он освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.

Читай также: Зеленский и Рябошапка "запустили" Антикорсуд

Напомним, ранее генеральным прокурором были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Ранее президент Владимир Зеленский также обновил состав СНБО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram