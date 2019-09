Нидерланды пока не выносят вопрос Цемаха на уровень ЕС

Читай также: Захват Цемаха: В СБУ отрицают смерть сотрудника, но СМИ уже пишут о разведчике

Нидерланды пока не планируют на уровне Евросоюза поднимать вопросы освобождения и обмена Владимира Цемаха как ключевого свидетеля по делу МН17. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

На сегодняшний день нет признаков ого, что Амстердам вынесет тему освобождения Цемаха на общеевропейский уровень, отметил он.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change