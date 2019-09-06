Нидерланды пока не выносят вопрос Цемаха на уровень ЕС

Страна пока не планирует протестовать из-за возможной выдачи Владимира Цемаха России.

В ЕС пока не будут рассматривать вопрос Цемаха УНИАН

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Нидерланды пока не планируют на уровне Евросоюза поднимать вопросы освобождения и обмена Владимира Цемаха как ключевого свидетеля по делу МН17. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

На сегодняшний день нет признаков ого, что Амстердам вынесет тему освобождения Цемаха на общеевропейский уровень, отметил он.

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no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2019

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией", - пишет Йозвяк.

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Это, конечно, еще может измениться, отметил в то же время брюссельский корреспондент.

Напомним, ранее СМИ писали, что в списки на обмен включили 35 лиц с Сенцовым, но их могут переписать.

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