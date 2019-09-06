Посольство США призвало расследовать инциденты с Гонтаревой

Американцы ждут быстрого, но беспристрастного расследования.

Посольство США в Украине ожидает быстрого и беспристрастного расследования инцидентов, произошедших в Лондоне и Киеве с бывшим руководителем Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой и членами ее семьи. Соответствующее заявление появилось на странице посольства в Фейсбук.

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Напомним, в четверг, 5 сентября, в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий жене старшего сына Гонтаревой. Саму экс-руководительницу НБУ в конце августа сбила машина в центре Лондона.

Оба события Гонтарева считает “звеньями одной цепи“.

Напомним, Гонтарева записала видео из больничной палаты в Лондоне. Она пожаловалось на серьезность полученных травм, из-за которых какое-то время будет вынуждена передвигаться на костылях.

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