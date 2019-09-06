Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посольство США призвало расследовать инциденты с Гонтаревой

Комментариев: 1
Американцы ждут быстрого, но беспристрастного расследования.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева
Фото пресс-службы НБУ

Посольство США в Украине ожидает быстрого и беспристрастного расследования инцидентов, произошедших в Лондоне и Киеве с бывшим руководителем Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой и членами ее семьи. Соответствующее заявление появилось на странице посольства в Фейсбук.

Читай также: В Нацбанке раскритиковали “психологическое и физическое давление на Гонтареву“

Напомним, в четверг, 5 сентября, в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий жене старшего сына Гонтаревой. Саму экс-руководительницу НБУ в конце августа сбила машина в центре Лондона.

Оба события Гонтарева считает “звеньями одной цепи“.

Напомним, Гонтарева записала видео из больничной палаты в Лондоне. Она пожаловалось на серьезность полученных травм, из-за которых какое-то время будет вынуждена передвигаться на костылях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гонтарева, посольство США, ДТП, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    06.09.2019, 18:40
Оценка:  0
bertal
"А был ли мальчик?"-смешно, но в Лондоне не знают о наезде. Насыров наверно ее родственник по симуляции
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь