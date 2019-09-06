Встреча Трампа и Зеленского обещает быть удачной - Госсекретариат США

Обе страны имеют много общих интересов и стремлений, уверены американцы.

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Первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа обещает быть содержательной в плане обсуждений и удачной, поскольку обе страны имеют много общих интересов и стремлений, уверен заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает "Укринформ".

"Я думаю, интересы наших двух стран являются четкими", - ответил представитель американского правительства на вопрос об ожиданиях от встречи президентов США и Украины на полях Генассамблеи ООН.

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Он уточнил, что речь идет и о взаимных бизнес-интересах, и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов. "Поэтому есть о чем поговорить, и я уверен, что когда наши лидеры встретятся, это будет удачная встреча", - отметил Кент.

Представитель Госдепартамента США также прокомментировал ожидания американской стороны от изменения политической власти в Украине.

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"Новое правительство сформировано, новая Рада проводит заседания, президент Зеленский и его партия получили очень четкий демократический мандат. Сейчас начинается сложная часть, которая заключается в принятии решений по реализации изменений в стране", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что США являются партнером, нацеленным на поддержку Украины.

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"Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Мы хотим, чтобы она достигла экономического процветания, имела демократически подотчетные институты, чтобы была обеспечена безопасность в рамках границ Украины, включая Крым и Донбасс", - отметил Кент.

Представитель американского правительства отметил, что президент Зеленский представил амбициозную программу реформ. "Мы будем поддерживать эти реформы", - отметил представитель США.

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Напомним, ранее Помпео заявил, что надеется на оживленое нормандского формата командой Владимира Зеленского.

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