Почти всех россиян из списка по обмену доставили в пункт сбора - адвокат

Один из россиян пока остается в следственном изоляторе, хотя ране его фамилия была согласована.

Рыбин предупредил россиян, что одного из заключенных по списку СБУ не доставила в точку сбора Facebook Валентина Рыбина

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Президент Владимир Зеленский помиловал почти всех из обменного списка россиян, однако судьба одного из них остается неизвестной. Об этом адвокат заключенных в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил в видеообращении в Facebook.

"Есть очень интересная информация для тех, кто считает, что русские своих не бросают. По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45, в пункте сбора лиц, участвующих в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее", - рассказал он.

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"Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - сказал Рыбин.

"По состоянию на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, фамилию которого я не называю, которого СБУ не почему-то не доставила в пункт сбора", - добавил адвокат.

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"Прошу всех, кто имеет отношение к обмену - соблюдать все ранее достигнутые договоренности. Обращаю внимание россиян - одного из ваших не доставили в пункт обмена. Я надеюсь, эта ошибка - а я думаю, что это ошибка - будет сегодня исправлена", - призвал Рыбин.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды пока не планируют выносить вопрос Владимира Цемаха на уровень ЕС.

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