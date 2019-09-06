Блогер указал на то, что над больничной койкой Гонтаревой написана другая фамилия, а аппараты не подключены к сети.

Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая несколько дней назад сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане. Так, блогер Константин Зазвонов в пятницу, 6 сентября, на своей странице в Facebook указал на определенные нестыковке в видео.

"Друзья, скажите пожалуйста, почему Гонтарева заняла койку другой пациентки больницы, и почему ее приборы не подключены к сети? Или она у нас работала под псевдонимом?" - написал он.

Зазвонов также опубликовал скриншоты с ее видеообращения, обведя на них то, что по его мнению, указывает на обман Гонтаревой.

Cмотрите фотогалерею: На видео Гонтаревой нашли нестыковки и обвинили в обмане

Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время.

Перед этим, 5 и 22 августа, Гонтареву вызывали на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением, но она так и не явилась и причину не сообщала. 4 сентября становится известно, что суд разрешил ГБР принудительно доставить Гонтареву на допрос. А 5 августа она отправляет журналистам видео на котором находясь в больничной палате рассказывает, что в ближайшие четыре - пять месяцев будет вынуждена передвигаться на костылях и коляске. К слову, накануне этого в Киеве сгорает авто, принадлежавшее невестке Гонтаревой. После чего правление НБУ просит о защите.

Охота на Гонтареву. Что случилось с экс-главой НБУ

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