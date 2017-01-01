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Зеленский уволил трех советников

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Трех внештатных советников освободили от выполнения обязанностей в свзязи с назначением в Кабинет министров.
Зеленский подписал указы об увольнении троих советников
Зеленский подписал указы об увольнении троих советников
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей советников Президента Украины. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента.

Так, президент постановил освободить Загороднюка, Бородянского и Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников.

Отметим, ранее Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Кроме того, Верховная Рада 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров Украины, в частности Владимир Бородянский был назначен на должность министра культуры, молодежи и спорта, а Михаил Федоров – вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.

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Теги: Кабмин Украины, советник, увольнение, советник президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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