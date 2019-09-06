Комитет ВР поддержал законопроект об импичменте

Проект закона об импичменте, который подал в парламент президент Зеленский, прошел профильный комитет.

Комитет Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Об этом в пятницу, 6 сентября, объявил глава комитета Андрей Клочко.

Отметим, в комитете отсутствовал докладчик по законопроекту - представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Предлагаю поддержать предложение подкомитета и рекомендовать Верховной Раде проект Закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) № 1012 рассмотреть в первом чтении и принять за основу и в целом. Кто за? 16 за", - заявил Клочко.

Ранее закон был определен президентом как неотложный. Кроме того, на сайте парламента появился текст законопроекта О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения президентом государственной измены или другого преступления, который был подан нардепом от фракции Европейская солидарность Алексеем Гончаренко.

Напомним, 29 августа Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте. Предполагалось, что его могут рассмотреть в тот же день, но этого так и не произошло.

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