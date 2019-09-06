Госдолгом будет заниматься новое ведомство

Кабинет министров решил создать отдельный орган, который будет заниматься государственным долгом Украины.

Министерство финансов Украины создает отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил журналистам министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет по результатам заседания правительства.

"Минфин создает новый орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Вы знаете, что есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда ты берешь и реализацию политики выделяешь в отдельный орган", - сказал министр.

Он отметил, что работа с государственным долгом будет деполитизированна, и будет вестись более профессионально. Однако, соответствующее решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Напомним, 3 сентября Минфин за день погасил миллиард долларов долгов за 2015 год.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.

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