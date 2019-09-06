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Госдолгом будет заниматься новое ведомство

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Кабинет министров решил создать отдельный орган, который будет заниматься государственным долгом Украины.
Минфин создаст агентство по госдолгу
Минфин создаст агентство по госдолгу
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Министерство финансов Украины создает отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил журналистам министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет по результатам заседания правительства.

"Минфин создает новый орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Вы знаете, что есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда ты берешь и реализацию политики выделяешь в отдельный орган", - сказал министр.

Он отметил, что работа с государственным долгом будет деполитизированна, и будет вестись более профессионально. Однако, соответствующее решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Напомним, 3 сентября Минфин за день погасил миллиард долларов долгов за 2015 год.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.

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Теги: Минфин, Кабмин Украины, долг, госдолг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    06.09.2019, 20:59
Оценка:  0
Ira0956
Как-то Кравчук хотел зарегистрировать украинский язык, чтобы говорить на нём с послами. Знаете, что ему ответили? "Украинский язык не является самостоятельным языком и представляет собой наречие, состоящее из 70% русских, 12%румынских, 12% польских слов.
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