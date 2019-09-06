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Зеленский помиловал 12 россиян – адвокат

Комментариев: 2
Все они, по словам российского адвоката Рыбина, находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

Российский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 осужденных в Украине граждан России, сообщает в пятницу, 6 сентября, Интерфакс.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена...

Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах".

При этом Рыбин отметил, что один россиянин – осужденный на 15 лет заключения Руслан Гаджиев, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

Напомним, Рыбин защищает, в частности, осужденных за измену и дезертирство бывших крымских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые есть в списках на обмен.

Интерфакс также сообщает со ссылкой на информированный источник, что с российской стороны в список для обмена включены 24 моряка, еще 11 осужденных, в том числе режиссер Олег Сенцов.

Ранее РосСМИ сообщали, что РФ включила в список на обмен 35 пленных. В частности сообщалось, что Цемаха планируют обменять на Сенцова. Выдача России Цемаха была условием включения в обменный фонд Сенцова.

 

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Теги: адвокат, помилование, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ps4fifa20    06.09.2019, 21:13
Оценка:  0
ps4fifa20
12 рашистов
VSHIVANKA    06.09.2019, 21:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
А СКОЛЬКО УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ В СПИСКАХ НА ОБМЕН ?
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