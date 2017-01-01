Злоумышленники перерабатывали травматическое оружие в боевое для реализации представителям криминальных кругов.

В Киевской области разоблачена деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении и продаже оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 6 сентября.

Оперативники установили, что в состав группы входило трое жителей Киевщины.

"Они перерабатывали травматическое оружие в боевое для реализации представителям криминальных кругов. По оперативной информации, полученное оружие уголовники планировали использовать для совершения тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.

Также фигуранты дела продавали средства поражения через Интернет и сервисы почтовой связи клиентам из других регионов Украины.

СБУ задокументировала несколько фактов незаконного сбыта злоумышленниками оружия и боеприпасов.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в подсобных помещениях участников группы обнаружено большое количество переделанного стрелкового оружия, пистолетов иностранного производства для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы. Также изъято глушители и оборудование для изготовления и переоборудования средств поражения", – отметили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области задержали торговцев оружием

Ранее в Одесской области СБУ задержала бывшего бойца АТО, который занимался сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. У него изъяли пистолеты, почти полтысячи патронов и холодное оружие.

Также в Закарпатской области правоохранители разоблачили в сбыте оружия жителя Хуста. Дома мужчина хранил целый арсенал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet