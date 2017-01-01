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В СНБО прокомментировали позицию по Мотор Сичи

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Александр Данилюк заявил, что в вопросе возможной продажи акций предприятия Мотор Сич Украина будет руководствоваться национальными интересами.
Александр Данилюк прокомментировал ситуацию с Мотор Сич
Александр Данилюк прокомментировал ситуацию с Мотор Сич
radiosvoboda.org

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о позиции власти по оборонной компании Мотор Сич в коментарии Радио Свобода, который был опубликован в пятницу, 6 сентября.

Он также рассказал об обсуждении этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию", - сказал Данилюк.

На вопрос о вероятной продаже акций Мотор Сичи компании из Китая, Александр Данилюк ответил: "Все с точки национальных интересов".

Как сообщалось, компании из Китая купили половину акций Мотор Сич и подали заявления в Антимонопольный комитет, чтобы согласовать сделку.

Через несколько дней в Украину прибыл с официальным визитом Джон Болтон. Он предостерег украинскую власть об опасности сотрудничества с китайцами.

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Теги: СНБО, Китай, Мотор Сич, Болтон, Александр Данилюк
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Источник: korrespondent.net

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