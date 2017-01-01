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Антикорсуд за день получил 29 ходатайств

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Всего за два дня в Высший антикоррупционный суд поступило 43 ходатайства. Они были автоматически распределены между судьями.
Высший антикоррупционный суд Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
facebook.com/HACCUkraine

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) во второй день своей работы получил 29 ходатайств. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Статистика второго дня: к ВАКС передано 29 ходатайств", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все они были автоматически распределены между судьями.

Ранее сообщалось, что в ВАКС в первый день работы поступили 14 ходатайств.

Как сообщалось, 5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд.

Президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка приняли участие в торжественном запуске работы Антикоррупционного суда Украины.

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Теги: суд, борьба с коррупцией, Вакс, ходатайство, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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