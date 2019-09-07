Перепутал педали: под Киевом случилось масштабное ДТП

Пять автомобилей поочередно столкнулись друг с другом после того, как водитель грузовика перепутал педали газа и тормоза.

Фура врезалась в Opel, после чего произошел эффект домино kiev.informator.ua

На Одесской трассе под Киевом вечером в пятницу, 6 сентября, столкнулись фура, спринтер, Газель и две легковушки. Одного человека госпитализировали, сообщает Информатор.

По предварительным данным, виновником масштабной аварии стал водитель грузового авто, который сообщил, что перепутал педали газа и тормоза.

Инцидент случился около 22:20. По словам одного из участников аварии, все машины стояли на светофоре рядом с поворотом на Чабаны по направлению в Киев. Как только загорелся "зеленый" они тронулись и фура моментально влетела в Opel, который от удара догнал спринтер. Грузовое авто, в свою очередь, врезалось в Газель, которая зацепила Жигули. Больше всего пострадал Opel и его водитель, которого госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

Владелец Жигулей самым первым покинул место аварии так как его машина отделалась царапинами. Мужчина, который был за рулем фуры, отказался говорить с журналистами. Но другие участники ДТП сообщили, что водитель грузового авто аргументировал случившееся тем, что перепутал педали и уже не мог избежать столкновение.

Автомобили заняли все полосы движения, но проехать можно было без каких-либо сложностей. На месте работали медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, накануне на Львовщине два человека погибли в ДТП. Водитель внедорожника Mercedes-Benz ML совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с велосипедистом и въехал в дерево.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Hyundai сбил полицейского и скрылся. Был веден план Перехват.

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